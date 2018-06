[스포츠한국 이솔 기자] '비긴어게인2' 박정현이 목소리 하나로 리스본 시민들의 마음을 훔쳤다.1일 밤 방송되는 JTBC '비긴어게인2'에서는 박정현-하림-헨리-악동뮤지션 수현이 포르투갈에 도착한 후 두 번째 버스킹에 도전하는 모습이 공개된다.포르투갈 도착 후 첫번째 버스킹을 순조롭게 마친 네 명의 뮤지션은 들뜬 마음으로 새로운 버스킹 장소인 바이샤시아두 지하철역으로 이동했다. 차도 많고 유동 인구도 많은 번잡한 버스킹 장소를 본 수현은 "오늘 힘들겠다"며 걱정을 내비쳤다. 하지만 우려하고 있을 수만은 없는 일, 멤버들은 "무조건 재미있게 하자"고 서로 응원해가며 흥겨운 공연을 시작했다.이날 버스킹의 하이라이트는 박정현이 선곡한 아델의 명곡 'Someone Like You'였다. 전 세계적으로 빅히트해 많은 사람들의 사랑을 받는 노래인 만큼, 박정현은 한국에서의 연습 때부터 심혈을 기울여 이 곡을 준비했다.박정현의 아름다운 목소리가 리스본 시내에 울려퍼지자 모여든 시민들은 환호와 박수를 보냈다. 박정현은 이런 폭발적인 반응을 이어가기 위해 저스틴 비버의 'Love Yourself'를 불렀다. 이에 한 관객이 흥을 주체하지 못하고 춤까지 추며 버스킹의 열기를 고조시켰다는 후문이다.분주한 리스본 거리에서 시민들의 발걸음을 멈춰 세우고 음악에 빠져들게 만든 박정현의 환상적인 'Someone Like You'는 1일 밤 9시 20분 방송되는 JTBC '비긴어게인2'에서 보고 들을 수 있다.