[스포츠한국 박소윤 기자] 샤이니 태민이 '뮤직뱅크' 세 번째 스페셜 MC를 맡는다.1일 KBS 2TV '뮤직뱅크' 측은 "태민이 오늘(1일) 생방송으로 진행되는 KBS 2TV '뮤직뱅크' 스페셜 MC로 출연한다"고 밝혔다. 태민은 기존 MC인 라붐 솔빈과 호흡을 맞춘다.이날 '뮤직뱅크'에서는 샤이니의 컴백 무대도 펼쳐질 예정이다. 지난달 28일 정규 6집 첫 번째 앨범 'The Story of Light' EP.1을 발매한 샤이니는 타이틀곡 '데리러 가(Good Evening)', 수록곡 'All Day All Night(올 데이 올 나이트)'를 선보인다.한편 기존 MC 이서원은 동료 연예인 강제추행 및 특수협박 혐의로 지난 17일 '뮤직뱅크'에서 하차하게 됐다. 이에 3주 ㅉㅒ 스페셜 MC 체제로 진행되고 있다. 지난달 18일에는 빅스 엔이 공백을 메웠으며, 25일에는 하이라이트 손동운이 스페셜 MC로 나섰다.