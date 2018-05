방탄소년단의 소속사이자 방시혁 프로듀서가 수장으로 빅히트 엔터테인먼트가 힙합, 알앤비 등 블랙 뮤직에 특화된 프로듀서를 공개 모집한다.빅히트 엔터테인먼트는 글로벌 음악 시장을 함께 이끌어 갈 새로운 프로듀서를 발굴하는 ‘2018 넥스트 뉴 크리에이터-다커 댄 블랙 에디션 파트 2 (NEXT NEW CREATOR - Darker Than Black Edition PART Ⅱ)’를 개최한다.모집 분야는 힙합(HipHop), 알앤비(R&B) 등 블랙 뮤직에 특화된 프로듀서와 송라이터 두 개 부문으로, 학력, 연령, 경력에 제한 없이 지원 가능하다. 부문별 수상자 1인에게는 상금 200만 원씩을 지급한다.예선 접수 기간은 5월 28일부터 6월 17일까지이며, 접수 종료 후 내부 프로듀서 심사를 거쳐 예선 통과자에 한하여 개별 본선을 진행, 최종 우승자를 가린다.빅히트 엔터테인먼트는 2005년에 설립, 실력 있는 신인 프로듀서들을 발굴해 다양한 음악 작업을 지원하는 등 최고의 기회를 제공하고 있다. 현재 방탄소년단과 이현이 소속돼 있다.‘넥스트 뉴 크리에이터-다커 댄 블랙 에디션 파트 2’ 참가를 원하는 지원자는 이메일(creator@ibighit.com)로 접수 및 문의 가능하다.