이승우가 A매치 데뷔전을 치르게 되면서 메시와 함께한 사진이 주목받고 있다.이승우는 앞서 자신의 SNS에 리오넬 메시(바르셀로나)와 함께 찍은 사진을 게재했다.특히 "The best in history(역사상 최고의 선수)"라는 글을 남기며 존경심을 드러내기도 했다.한편, 이승우는 28일 온두라스와 A매치 평가전에 선발 출전한다.