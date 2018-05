가수 이정현의 '바꿔'가 화제다.26일 방송된 tvN '놀라운 토요일-도레미 마켓'에서는 이정현 '바꿔'로 퀴즈에 도전한 혜리 박나래 지상렬 신동엽 키 한해 김동현의 모습이 전파를 탔다.이날 출연진들은 이정현의 '바꿔' 일부 구간을 듣고, 가사를 맞히는 퀴즈에 나섰다. 이정현 '바꿔'의 정확한 가사는 다음과 같다.모두 제정신이 아니야 다들 미쳐가고만 있어 어느 누굴 믿어 어찌 믿어 더는 못믿어 누가 누굴 욕하는 거야 그러는 넌 얼마나 깨끗해 너나 할것없이 세상속에 속물들이야바꿔 바꿔 바꿔 모든걸 다 바꿔 바꿔 바꿔 사랑도 다 바꿔바꿔 바꿔 거짓은 다 바꿔바꿔 바꿔 세상을 다 바꿔Thangth it was a must to trust you now I crush you anal ysin my brind너의 가식적인 사랑 날 다시 사랑하길 바래 내가 다시 돌아오길 바래그렇다면 바꾸길 바래 늦기전에 날 잡길 바래한 여자의 지난 과거가 왜 용서받지 못할 일이야 맘에 걸렸다면 처음부터 왜 날 사랑해모든 것이 변해 버렸어 예전의 나로 착각 하지마나를 버린것을 후회해도 이미 늦었어바꿔 바꿔 바꿔 모든걸 다 바꿔바꿔 바꿔 사랑도 다 바꿔바꿔 바꿔 거짓은 다 바꿔바꿔 바꿔 세상을 다 바꿔바꿔 바꿔 모든걸 다 바꿔바꿔 바꿔 사랑도 다 바꿔바꿔 바꿔 거짓은 다 바꿔바꿔 바꿔 세상을 다 바꿔 바꿔