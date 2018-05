배우 봉태규-사진작가 하시시박 부부가 둘째를 출산했다. 이와 함께 하시시박의 만삭 사진이 주목받고 있다.하시시박은 최근 자신의 인스타그램에 "Last month eventually 'Are you really there kiddo?' 'Are you coming out?' (마침내 막달. '아가야, 너 정말 거기 있니?', '(세상 밖으로) 나올 거니?')"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.사진 속 하시시박은 부른 배를 살포시 받친 채 옆으로 누워 있다. 행복한 미소와 아늑한 분위기가 어우러져 훈훈함을 선사한다.봉태규-하시시박은 지난 21일 둘째를 득녀했다. 봉태규는 25일 자신의 SNS에 "아빠가 되었다는 칭찬보다 제 아내가 감내하고 견디어 낸 임신과 출산에 더 많은 축하를 해달라. 이 축복은 오롯이 제 아내의 몫"이라며 감사의 마음을 전했다.