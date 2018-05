[스포츠한국 김두연 기자] 어느덧 미국 빌보드 무대에 '컴백'하는 가수가 됐다. 지금 이 순간을 즐기며 성장하고 싶다는 방탄소년단의 말처럼, 이들이 성장하는 슈스길을 지켜보는 것도 하나의 대중문화 트렌트가 되어버렸다.24일 오전 서울 중구 롯데호텔 크리스탈볼룸에서 방탄소년단(RM 뷔 슈가 진 정국 지민 제이홉)의 세 번째 정규앨범 'LOVE YOURSELF 轉 'Tear'' 발매 기념 기자간담회가 진행됐다.최근 누구보다 핫한 행보를 보이고 있는 만큼 이번 앨범에 쏠린 기대도 컸다. 방탄소년단은 "부담도 없을 수는 없겠지만, 어떻게 하면 성장할 수 있을까에 대한 생각을 많이 했던 것 같다"며 운을 뗐다.이어 "방탄소년단이라는 팀에 대해 너무 감사하게도 많은 사람들이 주목을 해주시기 때문에 정말 많은 취향이 있더라. 어떤 분들의 취향에 부합해야 하는지, 또 우리의 아이덴티티를 얼마나 가져가야 하는가에 대한 고민을 매일 하고있다"고 말했다.그러면서 "지금 새 앨범을 릴리즈 한지 1주일이 지났다. 자평을 해보자면 트랙으로 들었을때 지난 앨범보다 유닛성이 더욱 뛰어나다고 생각한다. 1번부터 11번까지의 트랙을 들으면 저희가 어느정도 잡고자 하는 부분들을 잡은 것 같다"고 평가했다.물론 피로감과 부담감도 있다. 그러나 방탄소년단은 "회사에서도 많은 배려를 해준다. 지금도 새로운 프로듀서를 영입하고 있고, 해외 작곡가들과 협업해 조금이라도 부담을 줄여주려고 노력해주신다"면서도 "이 사업에 있어서 우리가 안고 가야할 부분이기 때문에 인정하고 최선을 다하는 것만이 답이라고 생각한다"고 성숙한 태도를 보였다.이번 빌보드 시상식에서도 세계적 아티스트가 방탄소년단을 주목했다. 제이홉은 "상을 받은 것만큼 좋았던게 해외 아티스트를 만난 것이다. 퍼렐 윌리엄스, 존 레전드 등을 만났는데 그런 분들이 우리 팬이라고 하니까 너무 신기했던 것 같다"며 "중간중간 우리에게 찾아와 이야기를 나누고 사진도 찍었다"고 전했다.현재 미국 매체에서는 빌보드200 다음주 차트 1위의 주인공은 방탄소년단이 될 것이라는 예측을 쏟아내고 있다. 멤버 슈가는 "기대 반 설렘 반이다. 상을 받으면 좋겠지만 너무 연연해하지 않으려고 노력하고 있다"면서도 "세계에서 가장 많은 영향력을 주는 그룹이 되고싶다. 그래미도 가고 싶다. 그러나 쉽지 않다는 것을 알기에 입밖으로 꺼내지 않았다. 이제 꺼내버린 이상 그것을 위해 노력해야겠다"는 당당한 포부도 전했다.특히 RM은 리더로서 'Enjoy in life'라는 표현으로 현재의 감정을 설명했다. 그는 "미국무대에 서서 가장 많이 써야겠다고 생각했던 표현이다. 지금 이 순간을 즐기자는 말이다. 오늘은 Mnet 컴백쇼, 또 오는 8월에는 월드 투어를 즐기려고 최선을 다하고 있다"고 덧붙였다.한편, 방탄소년단의 'LOVE YOURSELF' 시리즈는 나 자신을 사랑하는 것이 진정한 사랑의 시작이라는 메시지를 담고 있다. 이번 轉 'Tear'에서는 이별을 마주한 소년들의 아픔을 담았다. 타이틀곡 'FAKE LOVE'를 포함한 11곡이 수록됐다.