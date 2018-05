[스포츠한국 윤소영 기자] 그룹 샤이니가 5월 31일 컴백 무대를 펼친다.소속사 SM엔터테인먼트는 24일 "정규 6집 '더 스토리 오브 라이트(The Story of Light)'로 트리플 타이틀 릴레이 활동에 나서는 샤이니의 컴백 무대가 오는 31일 첫 방송된다"고 밝혔다. 샤이니는 오는 31일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 6월 1일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 2일 MBC '쇼! 음악중심', 3일 SBS '인기가요' 등에 출연해 정규 6집의 첫 번째 타이틀 곡 '데리러 가'를 선보일 예정이다.지난해 12월 종현을 떠나보낸 샤이니는 2016년 5월 발매한 '1 앤드 1(1 and 1)' 이후 약 2년 1개월 만에 오는 29일 신보 발매에 나선다. 컴백에 앞서 지난 22일부터 샤이니는 앨범 수록곡 일부를 미리 들을 수 있는 'EP.1 스포일러'를 순차적으로 공개하고 있으며 이날 세번째 수록곡 '언더커버(언더커버)'의 스포일러 음원을 공개해 신곡에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.이날 스포일러되는 '언더커버(Undercover)'는 동양적인 시그니처 라인과 아프리칸 리듬이 오묘하게 어우러진 독특한 분위기의 퓨처 베이스 곡. "상대방이 눈치채기 전에 마음 속으로 들어가겠다"는 가사와 샤이니의 매력적인 보컬이 곡의 매력을 배가시키는 가운데 태민은 "후렴구가 인상적이고, 가사와 어우러지는 곡의 흐름이 재미있는 곡이니 기대해달라"고 팬들의 관심을 당부했다.한편 샤이니는 오는 28일 오후 6시 정규 6집 '더 스토리 오브 라이트(The Story of Light)' EP.1을 공개한다.