[스포츠한국 이솔 기자] 대만의 배우 류이호가 내한 인증샷을 남겼다.23일 류이호는 자신의 SNS에 "see you later"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상 속 류이호는 "안녕하세요. 저는 류이호입니다. 한국에 왔습니다. see you later"라고 말하며 손을 흔들고 있다. 특히 그의 훈훈한 비주얼이 여심을 사로잡는다.한편, 류이호는 지난 16일 개봉한 영화 '안녕, 나의 소녀'에서 정샹 역을 맡아 활약했다.