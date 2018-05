글로벌 K-POP 리더 샤이니(SHINee, SM엔터테인먼트 소속)의 정규 6집 첫 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.1(‘더 스토리 오브 라이트’ 에피소드.1)에 수록된 신곡 ‘JUMP’(점프) 스포일러 음원이 공개됐다.23일 샤이니 스페셜 홈페이지의 ‘EP.1 SPOILER’를 통해 미리듣기가 공개된 두 번째 수록곡 ‘JUMP’는 몽환적인 분위기가 돋보이는 팝 곡으로, 떨어지는 꽃을 의인화한 가사가 인상적이다. 멤버 온유는 ‘JUMP’에 대해 “편하고 가볍게 리듬을 탈 수 있는 곡으로 생각이 많을 때 기분을 좋아지게 해 준다”고 소개하며 새 앨범에 대한 기대감을 증폭시킨다.또한 샤이니는 컴백 하루 전인 오는 27일 오후 4시 서울 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 10주년 기념 팬미팅 ‘SHINee Debut 10th Anniversary ☆ SHINee DAY’(샤이니 데뷔 10th 애니버서리 ☆ 샤이니 데이)를 개최하고 타이틀 곡 ‘데리러 가 (Good Evening)’의 무대를 처음 선사할 예정이다.팬미팅 이후인 오후 8시 네이버 V LIVE의 SMTOWN 채널을 통해 ‘샤이니 데뷔 10주년 방송 #After SHINee DAY’를 생방송으로 진행, 데뷔 10주년 및 팬미팅 소감, 새 앨범 작업 에피소드 등 다양한 이야기를 들려주며 컴백 전야를 뜨겁게 달굴 예정이다.한편, 샤이니는 28일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 타이틀 곡 ‘데리러 가(Good Evening)’를 비롯한 신곡 5곡이 수록된 정규 6집 첫 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.1의 전곡 음원을 공개하고 본격적인 활동에 나선다.