를 포함해 총 11곡이 수록됐다.



는 그런지 록(Grunge Rock) 기타 사운드와 그루비한 트랩 비트가 기이한 음울함을 자아내는 이모 힙합(Emo Hip hop) 장르로, 운명인 줄 알았던 사랑이 거짓이었다는 것을 깨닫는 내용이다. 이별의 감성을 방탄소년단만의 유니크한 노랫말과 사운드로 담아내 슬프지만, 에너지를 느낄 수 있다.



방탄소년단은 이번 앨범에서도 자신들의 고민과 이야기를 진솔하게 풀어냈다. 제이홉의 믹스테이프 수록곡 의 연장선인 는 멤버들이 월드 투어로 전 세계를 누비며 느낀 솔직한 감정들을 담았다. 세상에서 가장 약한 영웅 ‘Anpanman’의 모습을 방탄소년단에게 빗댄 을 통해서는 음악과 무대로 사람들에게 희망의 에너지를 전달하고 싶은 바람을 들려준다.



특히, 정국이 프로듀싱한 팬송 과 방탄소년단에게 한결같은 사랑을 보내주고 있는 아미(ARMY)와 미로 속에서 엇갈리지 않길 바라는 마음을 담은 , 슈가가 팬들에게 신년인사로 전한 “꿈이 없어도 괜찮습니다”라는 말을 확장해 만든 <낙원>도 포함됐다.



이외에도 ‘MIC Drop 리믹스’로 호흡을 맞췄던 스티브 아오키(Steve Aoki)가 참여한 진, 지민, 뷔, 정국의 유닛 곡 <전하지 못한 진심>을 비롯해 방탄소년단 특유의 아날로그적 사운드가 특징인 <134340>, EDM 장르로 내적 댄스를 유발하는 , 뷔의 보컬 매력을 보여주는 가 수록됐다.



앨범의 끝을 장식하는 는 LOVE YOURSELF Highlight Reel ‘轉’의 메인 테마 음악을 샘플링해 만든 힙합곡으로 RM, 슈가, 제이홉의 파워풀한 래핑이 돋보인다.



한편, 방탄소년단은 18일 오후 4시(한국시간) 미국 로스앤젤레스에서 V LIVE ‘컴백 프리뷰쇼(BTS Comeback Preview show) 방탄늬우스 in LA’를 진행한다.





그룹 방탄소년단의 새 앨범 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’가 오늘 드디어 베일을 벗는다.방탄소년단은 오늘(18일) 오후 6시 음원사이트를 통해 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’를 전 세계 동시 공개한다. LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 가면을 쓴 사랑의 끝, 이별의 아픔과 상실감을 표현했으며, 타이틀곡