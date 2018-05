[스포츠한국 모신정 기자]이창동 감독의 신작 '버닝'이 칸 국제영화제에서 공식 상영을 마무리 한 가운데 티에리 프리모 칸 영화제 집행위원장이 극찬을 아끼지 않았다.제 71회 칸 국제영화제의 집행위원장 티에리 프리모는 '버닝'에 대해 “대단하고, 훌륭하고, 강한 영화”라며 초청 이유를 밝혔다.'버닝'이 폭발적 반응 속에 16일 프랑스 현지 시각 18시 30분 레드카펫 및 공식 상영을 마무리했다.2000년 제 53회 칸 영화제 감독주간 '박하사탕', 2003년 제 56회 칸 영화제 비평가협회 특별초청작 '오아시스', 2007년 제 60회 칸 영화제 여우주연상 수상작 '밀양', 2010년 제 63회 칸 영화제 각본상 수상작 '시'까지 전대미문의 기록을 남긴 이창동 감독이 8년 만에 복귀작을 칸에서 선보인다는 사실만으로도 '버닝'에 전세계 외신과 예비 관객들의 뜨거운 관심이 쏟아졌다.특히 이창동 감독의 작품을 누구보다 기다려온 티에리 프리모 칸 집행위원장이 영화를 두고 ‘대단하고, 훌륭하며 강한 영화 {great, wonderful and strong}’라고 평하며 ‘순수한 미장센으로서 영화의 역할을 다하며 관객의 지적 능력을 기대하는 시적이고 미스터리한 영화 (A pure "mise en scene", an act of cinema, a film which believes in the intelligence of the audience, something poetic and mysterious.)’라고 찬사를 남겼다. 그의 단 두 문장에 해당하는 추천사 만으로도 '버닝'에 대한 기대감을 낳는다.이창동 감독은 이전 작품들보다 '버닝'이 훨씬 젊은 감각으로 연출했다고 할 만큼 다른 분위기를 영화에 담았다. '곡성' 홍경표 촬영 감독의 합류와 더불어 유아인, 스티븐 연, 전종서까지 새로운 배우들의 조합은 '버닝'만의 묘연한 느낌을 완성했다. 칸 영화제가 사랑한 이창동 감독의 8년 만의 복귀작 '버닝'이 과연 전세계인들에게 어떤 영화로 다가갈지 전세계가 주목하고 있다.영화 '버닝' 은 유통회사 알바생 종수(유아인)가 어릴 적 동네 친구 해미(전종서)를 만나고, 그녀에게 정체불명의 남자 벤(스티븐 연)을 소개 받으면서 벌어지는 비밀스럽고도 강렬한 이야기를 그렸다.17일 개봉.