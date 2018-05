[스포츠한국 윤소영 기자] 드림캐쳐 신곡 '유 앤드 아이(YOU AND I)'가 전세계 K팝 팬들을 홀렸다.11일 소속사 해피페이스엔터테인먼트에 따르면 전날 발매된 드림캐쳐의 새 미니앨범 '악몽 이스케이프 더 에라(악몽·Escape the ERA)'는 미국·영국·캐나다·프랑스·핀란드·노르웨이·스웨덴·말레이시아에서 아이튠즈 K팝 앨범차트 1위에 올랐다. 뿐만 아니라 이탈리아 2위, 홍콩·터키·인도네시아·칠레 3위 등 세계 각국에서 호응을 얻고 있다.신곡 차튿 주목할 만하다. 타이틀곡 '유 앤드 아이(YOU AND I)'는 독일과 브라질의 아이튠즈 K팝 송차트에서 1위를 기록했다. 캐나다· 프랑스·네덜란드에서 2위, 미국 3위, 홍콩·말레이시아 5위 등 최상위권에 이름을 올리며 드림캐쳐에 대한 전세계 팬들의 관심을 입증하고 있다.드림캐쳐를 향한 뜨거운 해외 반응은 일찌감치 확인됐던 바. 강렬한 메탈록 사운드에 K팝만의 매력을 녹였고 거기에 판타지 스토리까지 입힌 독특한 콘셉트로 해외에서 호응을 이끌어냈다. 특히 데뷔 1년도 되지 않아 아시아는 물론 남미와 유럽을 순회하는 첫 번째 월드투어를 성황리에 개최한 바 있다.한편 드림캐쳐는 오는 12일 서울 상암 월드컵경기장에서 진행되는 '제24회 사랑한다 대한민국 2018 드림콘서트'에 출연해 팬들을 만날 예정이다.