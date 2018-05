[스포츠한국 박소윤 기자] 작곡가 신사동호랭이(본명 이호양)가 법원으로부터 회생계획 인가를 받았다.서울회생법원은 10일 신사동호랭이에 대한 회생절차 관계인집회를 열고 채권자의 약 69%의 동의로 회생 계획안을 통과시켰다.이에 신사동호랭이는 약 17억 원 상당의 채무 중 30%를 탕감 받고 나머지 12억 원은 10년에 걸쳐 갚기로 했다. 신사동 호랭이는 앞서 지난해 9월 법원에 일반 회생을 신청했다.바나나컬쳐엔터테인먼트 대표 프로듀서인 신사동호랭이는 EXID '위 아래', 모모랜드 '뿜뿜', 에이핑크 'MY MY', 'LUV', 'Remember', 'FIVE', 티아라 '롤리폴리', '보핍보핍(Bo Peep Bo Peep)', 포미닛 '핫이슈(Hot Issue)', 쥬얼리 '모두 다 쉿' 등 다수의 히트곡을 만들었다. 저작권협회에 등록된 신사동호랭이의 곡 수는 120곡에 이른다.