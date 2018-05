[스포츠한국 박솔잎 기자] 그룹 방탄소년단이 화려한 컴백쇼를 예고했다.오는 24일 오후 8시 30분에 방송되는 엠넷 '방탄소년단 컴백쇼(BTS COMEBACK SHOW)'에서 새 앨범의 신곡 무대를 국내 최초로 선보인다.'방탄소년단 컴백쇼'는 지난해 9월 발매한 러브 유어셀프 승 '허'(LOVE YOURSELF 承 'Her') 이후 8개월 만에 컴백하는 방탄소년단과 전 세계 팬들을 위해 마련된 컴백 특집 프로그램이다.이날 방송에서 방탄소년단은 세 번째 정규앨범 러브 유어셀프 전 '티어'(LOVE YOURSELF 轉 'Tear')의 타이틀곡을 비롯 수록곡의 무대를 공개하고 '컴백쇼'를 위해 제작한 스페셜 영상을 함께 방송한다.방탄소년단 멤버 중 한 명이 가상의 아미(팬클럽)가 되어 팬으로 활동하는 방법을 소개하는 것은 물론 일곱 멤버들의 각양각색 에너지 충전법, 멤버들이 새 앨범을 준비하며 느꼈던 진솔한 이야기 등 이번 '컴백쇼'에서만 볼 수 있는 다양하고 풍성한 비하인드 영상이 방영된다.이날 '컴백쇼'는 일본 엠넷 재팬에서도 동시 방영되며, 유튜브와 페이스북, 동남아시아 최대 음악 스트리밍 서비스 죽스(JOOX) 등 온라인을 통해서도 전 세계 생중계된다.한편, 방탄소년단은 오는 18일 세 번째 정규앨범 LOVE YOURSELF 轉 'Tear'를 발매한다.