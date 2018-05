그룹 방탄소년단이 새 앨범의 콘셉트 포토를 전격 공개했다.방탄소년단은 9일 0시 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’의 O 버전과 R 버전의 콘셉트 포토를 동시에 선보였다.9일 공개된 콘셉트 포토에서 방탄소년단은 이별에 대한 감정을 O 버전과 R 버전에 맞게 다양하게 표현했다.O 버전의 사진은 흑백을 배경으로 무표정한 얼굴에서 아련한 느낌을 준다. 멤버들은 어두운 벽 앞에서 의자에 앉거나 선 채로 카메라를 응시하며 이별의 감성을 슬프지만 차분하게 담아냈다.R 버전은 O 버전보다 좀 더 감성적이고 몽환적인 분위기를 자아낸다. 방 안 한 켠에 마련된 소파에 모두 기대어 앉아 카메라를 바라보며 성숙한 매력을 드러냈다.한편, 방탄소년단은 세 번째 정규 앨범 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’를 Y-O-U-R 총 네 가지 버전으로 오는 18일 발매한다