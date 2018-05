[스포츠한국 이혜영 기자] 그룹 틴탑(캡, 니엘, 리키, 창조, 천지)이 8일 오후 서울 강남구 SAC 아트홀에서 열린 틴탑 미니앨범 8집 '서울 나이트(SEOUL NIGHT)' 쇼케이스에 참석하고 있다.타이틀곡은 '서울밤(SEOUL NIGHT)'이다. 틴탑은 '미치겠어' 'To You', '나랑 사귈래', '긴 생머리 그녀', '장난아냐' 등 그룹의 대표 히트곡을 프로듀싱한 용감한 형제와 다시 한번 의기투합 했다.틴탑의 이번 앨범에는 타이틀곡 '서울밤(SEOUL NIGHT)'을 비롯해 '클났네(S.O.S)', '니가 없으면(Without you)'과 자작곡 '놀면 돼(Let’s play!)', '헤어지고 난 후(Go away)' 등이 수록됐다.