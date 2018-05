'워너원 고' 옹성우·윤지성·하성운이 인기 투표 꼴찌의 굴욕을 맛봤다.7일 방송된 Mnet 예능프로그램 '워너원 고: 엑스콘(Wanna One Go : X-CON)'에서는 도시락 데이트 파트너를 선정하기 위한 인기투표에서 꼴찌를 차지한 옹성우, 윤지성, 하성운의 모습이 공개됐다.인기투표 1위인 강다니엘은 박우진을, 김재환은 이대휘를, 박지훈은 배진영을, 라이관린은 황민현을 택했다. 이에 옹성우, 윤지성, 하성운은 보리밥과 나물이 담긴 꼴등 도시락을 받게 됐다.세 사람은 '뉴 얼간즈'를 결성해 서로를 위로했다. 특히 합심해 김재환의 도시락 속 치킨을 훔쳐먹는가 하면 서로를 위로하며 라면을 끓여먹어 웃음을 자아냈다.한편 Mnet '워너원 고: 엑스콘(Wanna One Go : X-CON)'은 워너원의 예상하지 못했던 미지수의 모습을 볼 수 있는 미스터리 음악 예능 프로젝트. 매주 월요일 오후 8시에 방송된다.