'워너원 고' 워너원이 새 시즌의 포문을 연다.Mnet 예능프로그램 '워너원 고: 엑스콘(Wanna One Go : X-CON)' 측은 7일 첫 방송을 앞두고 11명 멤버의 101초 무편집본 영상을 선공개했다. 영상 속에는 한적한 산장에서 여가 시간을 보내는 워너원의 모습이 담겼다. 윤지성은 멀리서 들려오는 음악소리에 낮잠을 청하며 라이관린은 거실에서 편하게 휴식을 취하고 있다.옹성우는 부엌에서 마음에 드는 간식을 찾기 위해 찬장과 냉장고를 뒤적거려 웃음을 자아낸다. 박우진은 야외에서 자전거를 타거나 배드민턴 채를 갖고 놀며 강다니엘은 강아지와 놀아주며 즐거운 시간을 보내고 있다, 황민현 또한 좋은 날씨를 만끽하며 사진을 찍는 등 여유를 즐기는 모습이다.음악과 함께 힐링의 시간을 가지는 멤버들도 있다. 김재환은 피아노로 '에너제틱'을 연주하며 음색을 자랑하고, 박지훈은 외롭다는 가사의 캔디 주제가를 부르며 엉뚱한 면모를 보인다. 하성운은 하모니카, 오카리나 등을 자유롭게 연주하고 이대휘는 기타 반주에 맞춰 선미의 '가시나'를 색다르게 편곡해 부른다. '좋니'를 진지하게 열창하는 배진영의 모습도 공개됐다.'워너원 고: 엑스콘(Wanna One Go : X-CON)' 제작진에 따르면 이날 첫 방송에서는 미션을 수행하는 워너원의 모습이 공개될 예정. 워너원은 춤과 애교, 때로는 몸개그를 통해 매력을 어필하고 각자 좋아하는 음악을 공유하며 공감대를 형성하는 등 치열한 러브라인을 형성, 재미를 선사할 예정이다.한편 Mnet '워너원 고: 엑스콘(Wanna One Go : X-CON)'은 워너원의 예상하지 못했던 미지수의 모습을 볼 수 있는 미스터리 음악 예능 프로젝트. 매주 월요일 오후 8시에 방송된다.