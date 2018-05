배우 김성령의 발리 사진이 화제다.김성령은 과거 자신의 인스타그램에 "So good. 사진 better than 실물"이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 김성령은 긴 머리와 핫팬츠로 동안 미모를 뽐내 눈길을 끌었다.한편 김성령은 7일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에서 "단발머리 한 지 오래됐다. 예전에 실시간 검색어에 올랐던 발리 사진은 긴 머리였는데, 사실 그것도 붙임머리였다"며 "제가 봐도 잘 어울렸다"고 말해 화제를 모았다.