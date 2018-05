[스포츠한국 최재욱 기자]가수 케이윌이 8개월 만에 가요계에 전격 컴백한다.케이윌의 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 30일 오후 공식 SNS 채널을 통해 “The 4th Album Part 2. #1 Will be a start 적당선: 음악에 대한 취향의 온도”라는 글과 함께 커밍순 이미지를 공개했다.케이윌은 공개된 이번 이미지에서 아련하고 몽환적인 분위기로 이목을 끈다. 함께 공개된 ‘Will be a start’(윌 비어 스타트)라는 문구 역시 보는 이들의 궁금증을 더하고 있다.케이윌의 '정규 4집 PART. 2'는 오는 10일 선보이게 될 싱글 '#1 Will be a start'(윌 비 어 스타트)를 시작으로 3연작 프로젝트로 진행될 예정이다.'#1 Will be a start' 이후 2장의 싱글을 순차적으로 소개하며 '정규 4집 PART. 2'을 완성한다.케이윌의 이번 컴백작은 지난해 발표된 정규 4집 PART. 1 'Nonfiction'(논픽션) 이후 8개월 만에 선보이는 것으로, 뛰어난 가창력과 깊이 있는 감성으로 큰 사랑을 받은 케이윌의 새로운 음악인 만큼 많은 팬들의 기대를 모은다.2007년 ‘왼쪽 가슴’으로 데뷔한 케이윌은 ‘눈물이 뚝뚝’, ‘그립고 그립고 그립다’, ‘가슴이 뛴다’, ‘니가 필요해’, ‘이러지마 제발’, ‘Love Blossom’, ‘촌스럽게 왜 이래’, ‘오늘부터 1일’, ‘말해! 뭐해?’, ‘실화’ 등 발표하는 곡마다 음원 차트를 강타하며 명실상부한 ‘국가대표 발라더’로 등극했다.한편, 케이윌의 '정규 4집 PART. 2' 3부작 시리즈의 시작인 '#1 Will be a start'(윌 비 어 스타트)는 오는 10일 오후 6시에 공개될 예정이다.