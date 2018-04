[스포츠한국 장동규 기자] 여자친구 소원이 30일 오후 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 여섯 번째 미니앨범 'Time for the moon night(타임 포 더 문 나이트)' 쇼케이스 무대에 올라 포즈를 취하고 있다.'Time for the moon night(타임 포 더 문 나이트)'에 타이틀곡 '밤'은 사랑하는 사람을 생각하는 시간, 센치해지는 시간을 여자친구만의 감성으로 풀어낸 곡이다.