[스포츠한국 김두연 기자] 걸그룹 여자친구(소원 예린 은하 유주 신비 엄지)가 7개월의 공백기를 깨고 봄과 함께 돌아왔다. 또 해외 진출의 첫걸음을 떼며 아시아로 뻗어갈 채비를 마쳤다.30일 오후 서울 광장동 YES24라이브홀에서 여자친구의 여섯 번째 미니앨범 'Time for the moon night' 발매 기념 쇼케이스가 진행됐다.이번 앨범은 미니앨범임에도 불구하고 무려 8곡이나 수록됐다. 그만큼 멤버들의 노력으로 꽉 채워져 있는 종합선물세트인 셈.먼저 타이틀곡 '밤'을 비롯해 여자친구들의 싱그러운 오후를 표현한 인트로 곡 'DAYTIME', 사랑에 빠진 마음을 반딧불이에 빗대어 귀엽게 표현한 'LOVE BUG', 여자친구 특유의 동화 같은 무드를 이어가는 '휘리휘리', 재미있는 가사와 펑키한 전개가 매력적인 Nudisco 장르의 '틱틱', 이별의 슬픔을 표현한 발라드곡 'BYE', 무대 위에서 마주쳤던 팬들의 눈빛과 팬들에게 전하는 마음을 노래한 '별', 그리고 '밤' Inst 버전까지 '밤'이라는 테마를 아우르게 된다.이에 대해 여자친구는 "봄이라고 하면 설레는 감성이 있지 않나. 모음을 뒤집으면 밤이다. 밤의 설레는 감성도 있다"며 "발음의 차이지만 설레고 마음이 몽글몽글해지는 건 비슷하다고 생각한다. 그런 마음을 전하고 싶다"고 전했다.특히 타이틀곡 '밤'에 대해선 "가사부터 멜로디까지 의미와 내용이 있는 노래였으면 좋겠다고 생각했다. 또 녹음 작업을 할때 멤버들의 의견이 반영됐다"며 "귀엽고 수줍고 솔직한 부분이 있다. 각자 파트마다 멤버가 어떻게 표현할지 작곡가님과 상의해서 4일동안 한곡을 녹음했다. 수정작업이 많았다"고 설명했다.공백기 동안에는 데뷔 첫 콘서트와 함께 일본 프로모션으로 해외 진출에도 성공했다. 여자친구는 "일본에 데뷔를 하게된 셈이다. 사실 전부터 일본 팬분들이 많이 좋아해주셨는데, 이번에 직접 보여드리니까 여자친구의 칼군무를 보고 좋아해주시더라"고 회상했다.이어 "일본어로 바꿔서 녹음하니까 그것만의 예쁜 매력이 있더라. 열심히 하는 모습을 좋아해주시는 만큼, 우리도 일본어를 더 열심히 공부해서 일본어로 소통하는 콘서트를 열고 싶다"고 소망했다.'파워청순'의 대명사이지만, 비주얼적으로도 한층 성숙해진 모습. 멤버 엄지는 "예뻐졌다는 말을 많이 해주셔서 감사하다. 다이어트를 신경써서 했다"며 "운동할때 워밍업을 하며 '밤'을 들으면 심장이 빨리 뛴다. 운동이 잘된다. 수록곡이 끝날 때까지 달리면 최고의 운동이 될 것"이라고 너스레를 떨어 웃음을 줬다.끝으로 여자친구는 "이번 앨범은 귀여우면서도 성숙하다. 강약이 확실한 편"이라며 "항상 같을 수만은 없지 않나. 그동안 마냥 밝고 힘찬 소녀들이었다면, 이젠 감정이 성숙되고 여자친구가 표현할 수 있는 스펙트럼이 넓어진 것 같다"고 덧붙였다.한편, 'Time for the moon night'은 30일 오후 6시 공개된다.