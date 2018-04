[스포츠한국 최재욱 기자] 가수 황치열이 두 번째 미니앨범 '비 마이셀프(Be Myself)'로 컴백한 가운데, 팬들로부터 아주 특별한 컴백 선물을 받았다.황치열의 팬들은 28일 오전 6시부터 29일 오전 2시까지(현지시간) 미국 뉴욕 타임스퀘어 톰슨 로이터(Thomson Reuters) 건물 LED 전광판에 그의사진과 함께 새 미니앨범 '비 마이셀프'의 발매를 알리는 광고를 띄워 이목을 집중시켰다.특히, 팬들은 "The Only Star Hwang Chi Yeul"(디 온리 스타 황치열'이라는 메시지를 덧붙여 황치열을 향한 무한한 애정을 드러냈다.이처럼 황치열은 역대급 컴백 축하 선물을 받으며, 아이돌 가수 못지않은 막강한 팬덤 파워를 뽐내며 '한류 발라더'로서의 위엄을 과시했다.또한, 황치열은 30일 음반 판매 집계 사이트 한터 차트에 따르면 지난 24일 발매된 황치열의 두번째 미니앨범 ‘Be Myself’가 4월 넷째 주(4월 23일~4월 29일) 음반 부문 주간 차트 1위를 기록했다.황치열의 두 번째 미니앨범 'Be Myself'는 가수 황치열 본연의 모습을 담아낸 앨범으로, 황치열만의 색깔을 담을 음악으로 존재감을 더욱 드러내고 싶은 의지를 담았다.타이틀곡 '별, 그대'는 사랑하는 연인을 위한 프로포즈송이자 지난 사랑의 뜨거웠던 순간이 절로 떠오르는 첫사랑 기억 소환송으로, 발라드에 셔플 리듬을 가미해 사계절 모두 편안하게 즐길 수 있는 노래다.한편, 황치열은 지난 주말, 타이틀곡 '별, 그대'로 데뷔 후 처음으로 지상파 3사 가요 프로그램에 잇따라 출연해 성공적인 컴백 신고식을 치렀다.