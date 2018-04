[스포츠한국 이솔 기자] 배우 봉태규 아내 사진작가 하시시박이 아름다운 D라인 자태를 뽐냈다.하시시박은 28일 자신의 SNS에 "Last month eventually Are you really there kiddo? Are you coming out?"(드디어 마지막 달, 아기야 정말 거기에 있니? 나오는 거니?)라는 글과 함께 둘째를 임신 중인 근황 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 하시시박은 임신 중인 배를 드러낸 채 침대에 누워있다. 특히 세상을 다 가진 듯한 미소를 짓고 있는 하시시박의 모습이 훈훈함을 자아낸다.한편 지난 2015년 5월 결혼식을 올린 하시시박과 봉태규는 슬하에 아들 봉시하를 두고 있다. 두 사람은 현재 KBS 2TV '해피선데이- 슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연 중이다.