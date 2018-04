[스포츠한국 장서윤 기자]가수들의 솔로 컴백이 이어지고 있다. 그룹에서 솔로로 독립한 씨스타 출신 효린과 걸그룹 f(x)의 루나를 비롯해 실력파 가수 황치열과 김범수도 새 음원을 발표한 데 이어 5월 초 정엽과 하이라이트의 용준형까지 다양한 형태의 솔로 컴백이 장르를 넘나들며 이어지고 있다. 솔로 컴백에 나선 가수들의 면면을 짚어봤다.그룹 씨스타에서 솔로로 나선 효린은 지난 2월 싱글 3연작 프로젝트 ‘셋업 타임(SET UP TIME)’의 첫 번째 싱글 ‘내일할래(To Do List)’ 이후 2개월여 만에 23일 새 싱글을 발표했다. 그레이와 공동 프로듀싱한 신곡 ‘달리(Dally)’는 미국에서 열풍이 불고 있는 최신 트렌드의 걸리시 댄스 장르인 힐댄스(Heeldance)를 보여주는 곡이다. 첫 싱글 ‘내일할래’가 목소리를 들려주는 데 집중했다면 ‘달리’는 개성을 극대화한 섹시하고 다이내믹한 퍼포먼스에 주력했다. 크리스브라운, N.E.R.D 등과 함께 작업한 미국 안무가 알리야와의 협업으로 탄생한 효린의 힐댄스 안무는 힘이 넘치는 도발적인 매력으로 승부수를 띄웠다.걸그룹 f(x)의 실력파 보컬 루나도 24일 디지털 싱글 ‘그런 밤’을 공개했다. 이번 싱글에는 타이틀 곡 ‘그런 밤 (Night Reminiscin)’과 ‘원하기 전에 (Falling Out)’ 등 루나가 공동 작사, 작곡한 신곡 2곡이 수록됐다. 2016년 발매된 첫 솔로 앨범 수록곡 ‘예쁜 소녀 (I Wish)’와 ‘마이 메디신(My Medicine)’ 이후 자신의 색깔을 담은 오랜만의 자작곡이다. 보인다. 앞서 루나는 2016년 첫 솔로 앨범을 발표한 데 이어 여러 OST 등을 통해 솔로 가수로서의 역량을 입증했다.두 남성 솔로 가수도 자신의 강점을 십분 살리면서도 새로운 감성을 담은 신곡으로 돌아왔다. 황치열은 24일 두 번째 미니앨범 ‘비 마이셀프(Be myself)’를 발매하고 지난해 11월 ‘되돌리고 싶다’ 이후 5개월만의 신곡을 선보였다. 앨범으로는 지난해 6월 첫 미니앨범 이후 10개월 여만이다. 타이틀곡 ‘별, 그대’는 황치열이 직접 가사를 쓴 곡으로 발라드에 셔플 리듬을 가미해 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 곡이다.앨범 발표와 함께 데뷔 이래 첫 쇼케이스에 나선 황치열은 “음악적 영역을 넓히고자 이번 앨범에서 4곡에 참여했다. 내 음악의 색깔이 무엇인지 찾아가는 시작점이 ‘비 마이셀프’가 되고자 노력했다”고 소감을 밝혔다. 황치열은 지난해 첫 미니앨범이 22만장 판매를 기록하면서 독보적인 남성 솔로 가수의 입지를 다졌다.내년 데뷔 20주년을 맞는 김범수는 26일 새로운 음악 브랜드 ‘메이크 트웬티(MAKE 20)’ 프로젝트를 시작했다. 과거의 음악 재탄생(re.MAKE), 새롭게 선보이는 음악(new.MAKE) 그리고 컬래버레이션 음악(we.MAKE)까지 세 가지 키워드로 이뤄지는 음원 프로젝트다.26일 첫 싱글을 시작으로 총 20곡의 신곡을 순차적으로 발매해 앨범이 아닌 연속적인 싱글 발표 계획이다. 첫 발표곡인 ‘난 널 사랑해’는 지난 1996년 발매된 가수 신효범의 ‘난 널 사랑해’를 김범수만의 스타일로 리메이크한 곡으로, 클래식하면서도 세련된 감성이 동시에 공존한다.그룹 브라운아이드소울 정엽은 3년 만에 신보를 내고 하이라이트의 용준형은 첫 솔로 출격에 나선다. 정엽은 오는 5월 2일 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글을 발표한다.2015년 정규 3집 ‘메리 고 라운드(Merry Go Round)’ 발매 이후 3년 만에 선보이는 신곡이다. 이번 싱글은 ‘나씽 베터(Nothing Better)’, ‘유 아 마이 레이디(You Are My Lady)’ 등 정엽의 히트곡을 함께 작업했던 작곡가 겸 프로듀서인 에코브릿지와 그가 이끄는 누플레이(NuPlay) 작가들이 협업해 완성한 곡이다. 정엽은 그동안 브라운아이드소울 활동 외에도 솔로 앨범을 통해 존재감을 보여왔다.가수 용준형도 첫 솔로 정규 앨범과 함께 5월 가요계 컴백을 예고했다. 소속사 어라운드어스는 용준형이 최근 뮤직비디오 촬영까지 마무리하며 정규 1집 발매를 앞두고 있다고 전했다. 특히 이번 신보는 용준형이 데뷔 후 처음으로 선보이는 솔로 정규 앨범이다. 5월 9일 발매 예정인 용준형의 첫 번째 솔로 정규 앨범은댄스, 하우스, 발라드, 알앤비, 힙합 등 다양한 장르의 곡들로 꾸며진다.