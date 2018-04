[스포츠한국 최재욱 기자] 걸그룹 여자친구가 밤하늘 요정 같은 빛나는 미모를 과시했다.여자친구는 오늘(25일), 공식 SNS를 통해 여섯 번째 미니앨범 'Time for the moon night(타임 포더 문 나이트)' 타이틀곡 '밤'의 컨셉트를 담은 멤버별 개인 포토를 공개했다.공개된 사진 속 여자친구는 밤하늘을 수놓은 별빛 사이 환한 비주얼을 뽐냈다.반짝거리는 눈동자와 맑고 티없는 피부로 한껏 물오른 미모의 여자친구는 어두운 밤하늘을 밝히는 달빛요정으로 변신, 보면 볼수록 빠져드는 매력을 발산했다.아련한 눈빛의 예린과 유주, 초롱초롱 영롱한 눈빛의 신비와 엄지, 그리고 동그란 눈망울이 더욱 돋보이는 소원과 은하까지 마치 은하수의 별같이 반짝반짝 빛을 내고 있다.여자친구는 30일 타이틀곡 '밤'을 포함한 총 8트랙이 담긴 여섯 번째 미니앨범 'Time for the moon night'을 발표한다.타이틀곡 '밤'은 사랑하는 사람을 생각하는 시간, 센치해지는 시간인 '밤'의 시간을 여자친구만의 감성으로 함축하여 담아냈다.앞서 공개된 가사에서도 알 수 있듯이 '손에 닿지 않는 네가 보고 싶은 밤' 등 소녀의 애타는 마음을 표현한 가사가 인상적인 곡이다.한편, 여자친구는 30일 오후 6시 여섯 번째 미니앨범 'Time for the moon night'을 발표한 후, 타이틀곡 '밤'으로 본격적인 활동에 돌입할 예정이다.