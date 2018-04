영화 '크림슨 피크'에 출연한 배우 제시카 차스테인이 눈길을 끈다.지난달 21일 제시카 차스테인은 자신의 SNS에 "Getting ready for the event"(이벤트 준비 중)이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 레드 드레스를 입은 채 목걸이를 차고 있는 제시카 차스테인의 모습이 담겼다. 특히 그의 꽉 찬 볼륨감과 인형같은 미모가 시선을 사로잡는다.한편, 2004년 드라마 'Dark Shadows'(다크 섀도우)로 데뷔한 제시카 차스테인은 영화 '몰리스 게임' '헌츠맨: 윈터스 워' '마션' 등에 출연했다.