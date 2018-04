[스포츠한국 김봉진 기자] 가수 황치열이 24일 오후 서울 마포구 무브홀에서 열린 2집 미니앨범 'Be Myself' 쇼케이스에 참석하고 있다.황치열의 두 번째 미니앨범 'Be Myself'는 지난해 11월 낸 디지털 싱글 '되돌리고 싶다' 이후 5개월 만에 발표하는 미니앨범이다. 타이틀곡 '별, 그대'부터 '그대라구요'까지 총 7곡이 수록됐다.