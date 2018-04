[스포츠한국 이솔 기자] 가수 효린의 걸크러시 매력이 듬뿍 담긴 화보가 공개됐다.패션 매거진 얼루어 코리아(Allure Korea) 5월호에는 효린의 다채로운 매력을 접할 수 있는 화보 컷들이 담겨 있어 눈길을 끈다.공개된 화보 속 효린은 도시적인 분위기가 물씬 느껴지는 의상을 입고, 시크한 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다. 건강미 넘치고 스포티한 이미지를 선보였던 효린은 이번 화보를 통해 고혹적인 매력을 한껏 드러냈다.효린은 화보 촬영과 함께 진행한 인터뷰를 통해 홀로서기 이후의 근황부터 솔로 싱글 3연작 프로젝트 'SET UP TIME', 대세 뮤지션 그레이(GRAY)와의 협업 계기 등 다양한 이야기들을 솔직하게 털어놓았다.'SET UP TIME' 두 번째 싱글 '달리(Dally)'를 그레이와 공동 프로듀싱한 효린은 "협업 제의를 선뜻 수락해줘서 너무 감사했다. 그레이 오빠가 이번 싱글에서 비트 메이킹을 해주셨는데 그걸 듣자마자 서로 성향이 맞지 않은 연인이 시간이 지나면서 지친 상황을 그린 테마가 떠올랐다"며 "그레이 오빠는 남자 입장에서 가사를 써주셨고, 저는 비트 메이킹에 멜로디를 입히는 작업을 펼쳤다. 서로 많은 의견이 바로 반영되는 작업이 정말 재밌었다"고 소감을 밝혔다.과거 보이그룹 갓세븐과도 컬래버레이션을 진행하며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 과시한 효린은 타 아티스트와의 협업을 선택하는 기준에 대해 "아무래도 노래가 크다. 최근에는 아이유 씨와 해보면 어떨까 생각을 해봤다. 저에게 없는 것들을 가지고 계시니까. 아무래도 그런 부분들을 같이 했을 때 끄집어내주시지 않을까 한다"며 가수 아이유와의 콜라보 욕심도 숨기지 않았다.더 많은 효린의 화보 이미지와 인터뷰 전문은 패션 매거진 얼루어 코리아 5월호를 통해 만나볼 수 있다.한편 효린은 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 'SET UP TIME' 2nd 싱글 '달리(Dally)'의 음원과 퍼포먼스 뮤직비디오를 공개한다.