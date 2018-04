모델 이연화가 화제인 가운데 그의 비키니 자태가 눈길을 끈다.지난달 이연화는 자신의 SNS에 "It is soon summer. Let's work out. For summer #Bikini"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 이연화는 보랏빛이 도는 비키니를 입은 채 매혹적인 포즈를 취하고 있다. 특히 볼륨감 넘치는 몸매와 인형 같은 미모가 시선을 사로잡는다.한편 이연화는 2017년 머슬매니아 상반기 세계대회 피트니스 유니버스 위크엔드 커머셜 모델 부문에서 5위를 차지했다.