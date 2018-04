[스포츠한국 이솔 기자] '효리네 민박2' 이효리가 유창한 영어 실력을 뽐냈다.22일 방송된 JTBC '효리네 민박2'에서는 봄 영업 첫 손님으로 민박집을 찾은 영화 촬영 감독 잭슨의 모습이 그려졌다.이날 이효리는 외국인 손님의 등장에도 당황하지 않고 완벽한 회화 실력을 과시했다. 이효리의 능숙한 응대에 잭슨은 "You are English very good"(영어 굉장히 유창하시네요)라며 칭찬했다.이상순 역시 "얼마나 묵을 예정이냐", "'효리네 민박'을 알고 있느냐?" 등을 영어로 물어 감탄을 자아냈다.