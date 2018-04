유명 DJ 아비치가 28세의 젊은 나이로 요절한 가운데 그를 향한 관심이 높아지고 있다.1989년생인 아비치는 스웨덴 출신의 EDM DJ다. 지난 2010년 싱글 앨범 'Seek Bromance'로 데뷔한 뒤 2013년 아메리칸 뮤직 어워드 최고의 일렉트로닉댄스뮤직 아티스트로 수상하는 등 실력을 인정받았다.2012년 UMF에서는 마돈나와 콜라보레이션을 선보이기도 했고, 'Wake Me Up' 'You Make Me' 등 다수의 히트곡을 남겼다. 특히 나이답지 않은 독보적인 실력으로 '일렉트로닉 천재'로 불리며 국내를 비롯해 전 세계적으로 이름을 날리며 사랑 받았다.한편 CNN 등 해외 외신은 아비치가 20일(현지시간) 오만에서 숨진 채 발견됐다고 보도했다. 아비치의 사망 원인은 알려지지 않았다. 갑작스러운 비보에 전세계 팬들은 애도를 표하고 있다.