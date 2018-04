'해피투게더3'에 스켈레톤 선수 윤성빈이 출연하는 가운데 그와 아이언맨의 인증샷이 주목받고 있다.윤성빈은 지난 16일 자신의 인스타그램에 "Here is my hero. It's my great honor! (내 영웅이다. 정말 영광이다)"라는 글과 함꼐 사지을 게재했다.사진 속에는 카메라를 바라보며 미소짓고 있는 윤성빈과 할리웃 배우 로버트 다우니 주니어의 모습이 담겨 있다. 평소 아이언맨 팬으로 유명한 윤성빈은 로다주와의 만남에 함박웃음을 짓고 있어 시선을 끈다.윤성빈은 스켈레톤 대회에 출전할 때마다 아이언맨 헬멧을 착용해 화제에 오른 바 있다.한편 윤성빈은 19일 방송된 KBS 2TV '해피투게더3'에 출연했다.