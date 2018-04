[스포츠한국 조성진 기자] 팝에서 록, 힙합, 재즈 등등 온갖 대중음악 장르의 음반들이 한 자리에 모인다.음악 애호가들을 위한 아날로그 감성 프로젝트 ‘2018 레코드 박스 세트 데이’가 21일(토) 오전 11시부터 오후 6시까지 서울 강남 ‘호텔 카푸치노’에서 펼쳐진다.2014년에 시작해 6회를 맞은 ‘레코드 박스 세트 데이’는 아날로그 감성 프로젝트라는 컨셉과 같이 도심 속에서 아날로그 감성을 충전할 수 있는 복합 문화 이벤트다.레코드 박스 세트 데이는 매년 4월 셋째 주 토요일, 해외 독립 음반 상점이 중심이 돼 진행하는 레코드 스토어 데이(Record Store Day-RSD)의 한국판이다. 소규모로 운영되는 독립 음반 가게들의 발전을 도모하기 위해 세계 각지에서 열리는 국제적인 행사로, 매해 유명 아티스트의 레코드 스토어 데이 한정 음반을 함께 판매하는 등 많은 아티스트가 참여해 그 뜻을 함께 하고 있다‘레코드 박스 세트 데이’에선 ‘레코드 스토어 데이(RSD)’ 독점 판매 해외 명반을 국내에서 유일하게 만날 수 있다. 올해는 데이빗 보위의 ‘David Bowie’를 비롯해 마빈 게이의 ‘Let’s Get It On(45th Anniversary Edition)’ 등 레전드 뮤지션의 명반을 비롯해 여성 팝스타 테일러 스위프트의 LP들도 새롭게 ‘레코드 박스 세트 데이’에서 선보인다.한편, 이번 ‘레코드 박스 세트 데이’ 하이라이트인 ‘럭키백 이벤트’는 올해 더 강력해졌다. 3만원에 판매하는 럭키백은 유니버설 뮤직의 랜덤 음반 2종과 함께 깜짝 아이템들이 들어간다. 올해의 럭키백 구성품 중엔 ‘라라랜드’ OST 박스세트를 비롯해 아티스트 사인 CD, 호텔 카푸치노 숙박권, 앤드류 로이드 웨버 콘서트 티켓 등이 포함된다.음잘못도 음알못으로 만들어 준다는 강연회 ‘Meet The Legend’도 빼놓을 수 없다. 올해엔 엘튼 존을 주제로 팝 칼럼니스트 김경진이 강연을 진행한다. 이번 강연은 반세기 동안 엘튼 존 작품 대부분의 작사를 담당한 파트너 버니 토핀(Bernie Taupin)과의 협업 50주년을 기념하며 발매한 베스트 앨범 ‘Diamonds’ 등을 물론 엘튼 존의 화려한 음악 인생에 대해 다뤄진다.이번 ‘레코드 박스 세트 데이’엔 이디오테잎(IDIOTAPE)의 멤버이자 DJ로서도 활발한 활동을 하고 있는 디구루(Dguru)가 DJ세션을 통해 현장의 분위기를 한껏 올려 줄 예정이다. 뿐만 아니라, 캘리그라피 이벤트와 함께 다양한 CD와 LP를 들어볼 수 있는 청음 공간, 그리고 현장의 감동과 추억을 영원히 남길 수 있는 다양한 포토 스팟까지 준비된다. 또한, ‘음악과 패션의 성공적인 만남’이라 평가받는 브라바도(Bravado)의 제품도 함께 선보일 예정이다.