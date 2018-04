[스포츠한국 최재욱 기자] NCT(엔시티)가 초대형 프로젝트 ‘NCT 2018’의 대미를 장식하는 여섯 번째 뮤직비디오를 공개한다.NCT 2018의 ‘Black on Black’(블랙 온 블랙) 뮤직비디오는 오는 19일 0시 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 공개될 예정이다.특히, ‘Black on Black’은 ‘NCT 2018 EMPATHY’(엔시티 2018 엠파시) 앨범에 수록된 트랩 힙합 장르 곡이다. 이번 앨범에 참여한 멤버 18명 전원이 총출동, 강렬한 비트와 어우러진 초절정 군무를 만날 수 있어 시선을 사로잡을 전망이다.더불어 NCT는 금일(17일) 0시 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등에서 NCT의 세계관을 다큐멘터리 형식으로 보여주는 ‘NCTmentary’(엔시티멘터리)의 다섯 번째 에피소드 ‘Back to the Reality’(백 투 더 리얼리티)를 공개했다. ‘꿈’을 통해 서로 공감하고 ‘음악’으로 하나가 되는 NCT만의 독특한 스토리텔링을 쉽게 풀어냄은 물론, NCT 세계관에 대한 다양한 힌트를 영상에 담아, 앞으로 선보일 새로운 모습과 다채로운 콘텐츠를 더욱 기대케 했다.또한 ‘NCT 2018’은 하나의 앨범 안에서 NCT의 다채로운 구성과 매력을 만날 수 있는 초대형 프로젝트로, NCT U의 ‘BOSS’(보스), NCT U의 ‘Baby Don’t Stop’(베이비 돈트 스톱), NCT DREAM의 ‘GO’(고), NCT 127의 ‘TOUCH’(터치), NCT U의 ‘YESTODAY’(예스투데이)를 순차 공개하고 활동, 국내 음반 차트 1위, 아이튠즈 종합 앨범 차트 전 세계 22개 지역 1위, 중국 샤미뮤직 한국 음악 차트 1위, 애플뮤직 종합 뮤직비디오 차트 전 세계 30개 지역 1위, SBS MTV ‘더쇼’ 1위 등 좋은 반응을 얻었다.