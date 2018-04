[스포츠한국 최재욱 기자] 걸그룹 여자친구가 새 미니앨범 'Time for the moon night(타임 포 더 문 나이트)'로 돌아온다.여자친구는 오늘(17일) 자정, 공식 SNS를 통해 여섯 번째 미니앨범 'Time for the moon night'의 콘셉트를 담은 그리팅 이미지를 공개했다.공개된 그리팅 이미지에는 별이 빛나는 밤 하늘을 배경으로 여자친구의 새로운 로고와 앨범명이 담겨 있다.중앙에는 램프 안에 여자친구(Gfreind)를 뜻하는 알파벳 'G'가 달빛과 별빛이 조화를 이루며 환하게 빛나고 있어 눈길을 끈다.특히, 여자친구 멤버들의 별자리인 사자자리, 쌍둥이자리, 천칭자리, 사수자리가 밤 하늘을 수놓으며 감성적이고 몽환적인 분위기를 연출했다.앨범마다 앨범의 콘셉트에 맞는 팀 로고를 선보여온 여자친구는 별자리 기호를 연상시키는 새로운 로고를 선보인 만큼 이번 앨범에서는 어떤 콘셉트를 보여줄지 팬들의 궁금증이 더욱 증폭되는 상황이다.앨범명 'Time for the moon night'는 달밤을 위한 시간, 달구경 하는 시간 등을 뜻하는 의미로, 사랑하는 사람을 생각하는 시간, 센치해지는 시간이라는 의미를 여자친구만의 감성으로 함축적으로 담아냈다.여자친구는 오는 30일 여섯 번째 미니앨범 'Time for the Moon Night'으로 7개월 만에 컴백을 예고했다.앞서 여자친구의 컴백 일정을 담은 스케줄러가 공개된 가운데, 팬들 사이에서는 앨범 콘텐츠에 대한 다양한 추측을 내놓으며 온라인상에서 화제를 모으고 있다.향후 여자친구는 콘셉트 포토, 트랙리스트, 노랫말, 티저 영상, 하이라이트 메들리 등 컴백과 관련된 높은 퀄리티의 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.한편, 여자친구는 30일 여섯 번째 미니앨범 'Time for the Moon Night'을 발표하고 본격적인 활동을 펼칠 예정이다.