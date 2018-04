[스포츠한국 이솔 기자] 그룹 방탄소년단 RM이 국보급 살인미소를 지었다.17일 방탄소년단의 공식 SNS에는 "May is coming #RM"이라는 글과 함께 사진 두 장이 게재됐다.공개된 사진 속에는 나무 벤치에 앉아 포즈를 취하고 있는 RM의 모습이 담겼다. 특히 RM의 수줍은 미소와 여심을 사로잡는 남친룩이 시선을 사로잡는다.한편, 방탄소년단은 오는 5월 18일 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 TEAR)로 컴백한다.