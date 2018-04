[스포츠한국 조은애 기자] ‘정글의 법칙 in 남극’이 첫 번째 에피소드부터 2018년 최고 시청률을 기록했다.14일 닐슨코리아에 따르면, 13일 밤 방송된 300회 특집 SBS ‘정글의 법칙 in 남극’은 1부 12.2%, 2부 15.7%(수도권 가구 기준)의 시청률을 기록했다. 이는 지난 주 방송된 파타고니아 편 마지막 회 보다 2%p가 상승한 수치로(2부 기준), 300회 특집 ‘정글의 법칙 in 남극’은 2018년 방송된 ‘정글’ 시리즈 중 가장 높은 시청률이다.이날 방송에서는 42시간의 긴 여정 끝에 칠레 푼타 아레나스에 집결한 김병만, 전혜빈, 김영광이 대한민국 예능 최초로 남극에 상륙한 모습이 그려졌다.김병만은 “’정글의 법칙’을 통해 지난 7년 동안 많은 선물을 받았지만, 이건 가장 큰 선물 같다. 평생 잊지 못할 것 같다. 정말 다른 세계 다른 행성에 온 것 같다”고 전했다. 전혜빈 역시 “눈들이 하나하나 반짝반짝 빛나서 다이아몬드 가루를 뿌려놓은 것 같았다. 세상이 다 동화 속 에서만 보던 눈의 나라, 겨울 왕국이구나 싶었다”고 감동을 표현했다.특히 이날 ‘최고의 1분’은 전혜빈이 만든 일명 ‘태양의 미역죽’이 차지했다. 김병만과 김영광이 이글루를 만드는 동안 전혜빈은 태양열 기구를 설치했다. 뜨거운 태양열에 패딩 점퍼가 구멍이 나고 손이 벗겨졌지만 전혜빈은 굴하지 않고 홀로 기구를 완성했다. 전혜빈이 태양열로 미역죽을 끓이는 이색 장면은 분당 시청률 17.6%을 기록하며 ‘최고의 1분’을 차지했다.다음 주 방송에서는 원정대의 항해 현장과 남위 90도 남극점으로 향하는 김병만의 모습이 그려질 것으로 예고돼 기대감을 자아냈다. 국내 예능 최초 4K UHD HDR (Ultra-HD High Dynamic Range, 초고화질 영상 기술)로 제작된 ‘정글의 법칙 in 남극’은 매주 금요일 밤 10시에 방송된다.한편 이날 동시간대 방송된 KBS 2TV ‘VJ특공대’(4.1%), MBC ‘선을 넘는 녀석들’(3.2%), tvN ‘숲속의 작은집’(3.6%), JTBC ‘비긴 어게인2’(4.0%)을 기록했다.