[스포츠한국 윤소영 기자] '밥 잘 사주는 예쁜 누나' OST가 손예진·정해인 멜로 감정을 배가시키고 있다.JTBC 금토드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'(극본 김은, 연출 안판석)이 감성적인 팝으로 보는 재미에 듣는 재미를 더하고 있다. 브루스 윌리스의 '세이브 더 라스트 댄스 포 미(Save The Last Dance For Me)', 카를라 브루니의 '스탠드 바이 유어 맨(Stand By Your Man)', 레이첼 야마가타의 '섬싱 인 더 레인(Something In The Rain)'이 촉촉한 멜로 감성을 극대화시키고 있는 것.방송 이후 '세이브 더 라스트 댄스 포 미(Save The Last Dance For Me)'와 '스탠드 바이 유어 맨(Stand By Your Man)'은 각종 음원 차트에서 역주행을 기록 중이다. 여기에 신곡 '섬싱 인 더 레인(Something In The Rain)'은 13일 오후 6시 음원으로 발매될 예정. 극중 윤진아(손예진)와 서준희(정해인)가 그리는 멜로에 감성을 더한 OST 명장면 세 가지를 짚어봤다.윤진아는 서준희와 우연히 3년 만에 재회했다. 자전거를 타고 지나가는 탓에 긴가민가하던 순간, 서준희는 미소를 지으며 돌아왔다. "너 언제 들어왔어?"라는 윤진아의 질문에 "당신이 잠든 사이에"라며 장난치는 서준희. 브루스 윌리스의 매력적인 목소리로 흐르는 '세이브 더 라스트 댄스 포 미(Save The Last Dance For Me)'에 담긴 달콤한 가사는 두 사람의 사랑스러운 모습에 오롯이 녹아들었다.갑자기 내린 비에 빨간 우산 하나만 산 서준희. 함께 우산을 쓰고 가다가 "이걸로 가다간 둘이 다 반은 다 젖겠다"는 윤진아의 말에 서준희는 "그렇다면 방법이 있지"라며 어깨를 감쌌다. 묘한 분위기 속에 카를라 브루니의 '스탠드 바이 유어 맨(Stand By Your Man)'이 흘러나왔다. 촉촉한 봄비 아래 함께 우산을 쓰고 걸어가는 두 사람은 서로를 향한 감정을 예감했다.윤진아가 서준희의 손을 잡으며 진짜 연애가 시작됐다. 사랑에 빠진 윤진아와 서준희와 함께 시청자들의 마음에 스며든 OST는 바로 레이첼 야마가타의 '섬싱 인 더 레인(Something In The Rain)'. 사무실에서 둘만의 시간을 보낸 두 사람은 집에 도착하자마자 밤새 통화를 이어나갔다. 여기에 감미로운 레이첼 야마가타의 목소리가 어우러져 보는 이들도 마치 함께 연애하는 듯한 기분에 젖어들었다.한편 JTBC '밥 잘 사주는 예쁜 누나'는 '그냥 아는 사이'로 지내던 두 남녀 윤진아(손예진), 서준희(정해인)가 사랑에 빠지면서 그려가게 될 '진짜 연애'를 담는 드라마. 매주 금, 토요일 오후 11시에 방송된다.