[스포츠한국 이솔 기자] 가수 씨엘이 비키니 몸매를 자랑했다.10일 씨엘은 자신의 SNS에 "+summer17+ getting back in the gym for summer18+"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 비키니를 입은 채 육감적인 몸매를 자랑하고 있는 씨엘의 모습이 담겼다. 특히 그는 볼륨감 넘치는 몸매와 터질듯한 넓은 골반 라인으로 아름다운 자태를 뽐냈다.한편 씨엘은 지난 2월 2018 평창 동계올림픽 폐막식 무대에 초대가수로 올라 카리스마 넘치는 무대로 강렬한 인상을 남긴 바 있다.