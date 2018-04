[스포츠한국 김두연 기자] 걸그룹 트와이스의 신곡 'What is Love?'가 흥행을 예감케 만들고 있다.9일 공개된 'What is Love?'의 뮤직비디오는 10일 오전 8시 기준 909만회의 조회수를 기록하며 주목받고 있다.'What is Love?'는 사랑을 책으로 배운, 혹은 영화나 드라마로 배운 소녀들의 호기심과 상상을 다룬 댄스곡.통통 튀는 밝은 멜로디에 업템포 댄스비트와 트랩 장르를 넘나드는 리듬이 더해져 한 곡 안에서 다양한 음악적 변화들을 선보이는 노래다.한편, 이번 미니 5집은 35만장의 선주문량을 기록해 지난해 10월 첫 정규앨범 '트와이스타그램(twicetagram)'의 선주문량 33만장을 넘어서며 자체 최다 기록을 수립하기도 했다.