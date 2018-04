[스포츠한국 조은애 기자] JYP엔터테인먼트의 수장 박진영이 걸그룹 트와이스의 'What is love?' 실시간 차트 1위를 축하했다.박진영은 9일 자신의 인스타그램에 "트와이스 What is love? 멜론 순위 산정방식 개편 후 걸그룹 최초 1위 진입이라네요!"라는 글과 함께 짧은 영상 한 편을 공개했다.영상 속에는 트와이스 멤버 나연의 깜찍하고 열정적인 댄스 장면이 담겼다. 나연은 신곡 'What is love?'의 실시간 음원차트 1위 캡처 화면을 가리킨 뒤 막춤을 선보이며 기쁜 심정을 표현했다.한편 9일 오후 7시 기준 트와이스의 다섯번째 미니 앨범 타이틀곡 'What is love?'는 멜론, 벅스, 네이버뮤직 등에서 1위를 차지했다. 'What is love?'는 박진영이 만든 곡으로 발랄하고 상큼한 트와이스의 매력을 담아냈다.