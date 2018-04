[스포츠한국 장동규 기자] 트와이스 정연이 9일 오후 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 다섯 번째 미니앨범 'What is Love?(왓 이즈 러브)' 쇼케이스 무대에 올라 공연을 펼치고 있다.타이틀곡 'What is Love?(왓 이즈 러브)'는 사랑을 책으로 배운, 혹은 영화나 드라마로 배운 소녀들의 호기심과 상상을 다룬 댄스곡으로, JYP 수장 박진영이 작사, 작곡을 맡았다.