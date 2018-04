[스포츠한국 윤소영 기자] 걸그룹 트와이스가 7연타 히트 소감을 밝혔다.9일 서울 광진구 광장동 예스24라이브홀에서는 트와이스의 다섯번째 미니앨범 '왓 이즈 러브(What is Love?)' 쇼케이스가 열렸다. 이날 행사에는 트와이스 나연, 정연, 모모, 사나, 지효, 미나, 다현, 채영, 쯔위가 참석했다.2015년 데뷔한 트와이스는 팬덤과 대중성을 모두 갖추며 가요계에 막강한 파급력을 일으켰다. 이들은 데뷔곡 '우아하게'를 시작으로 '치어 업' '티티(TT)' '낙낙(KNOCK KNOCK)' '시그널' '라이키(LIKEY)' '하트 셰이커(Heart Shaker)'을 7연타 히트시켰다.나연은 "트와이스의 원동력은 우리를 항상 기다려주는 팬들"이라며 "항상 우리 노래를 사랑해주니까 보답하는 마음을 가지면 덜 힘든 것 같다"고 7연타 공을 팬들에게 돌렸다.지효는 "우리도 가끔 스케줄이 힘들어서 지칠 때도 있다"며 "우리가 언제까지나 사랑받을 순 없다는 생각을 한다. 그래서 지금 더 열심히 하지는 말을 많이 한다"고 멤버들 간 팀워크를 설명했다.한편 트와이스는 9일 오후 6시 새 앨범 '왓 이즈 러브(What is Love?)'를 발표한다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡 '왓 이즈 러브(What is Love?)'를 비롯해 '스위트 토커(SWEET TALKER)' '데자뷰' '세이 예스(Say Yes)' 등 총 여섯 곡이 수록됐다.