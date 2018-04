[스포츠한국 윤소영 기자] 걸그룹 트와이스가 컴백 소감을 밝혔다.9일 서울 광진구 광장동 예스24라이브홀에서는 트와이스의 다섯번째 미니앨범 '왓 이즈 러브(What is Love?)' 쇼케이스가 열렸다. 이날 행사에는 트와이스 나연, 정연, 모모, 사나, 지효, 미나, 다현, 채영, 쯔위가 참석했다.나연은 "많은 사랑을 받아서 컴백에 부담이 없지 않았다"며 "이번 컴백은 박진영 PD와 함께 했다. 부담감보다는 설렘으로 팬들과 빨리 만나고 싶다"고 소감을 밝혔다.지효는 "박진영 PD가 안무를 각도까지 디테일하게 봐줬다"고 했다. 다현 또한 "박진영 PD는 항상 좋은 조언을 해준다. 이번엔 영화나 드라마로 사랑을 배운 소녀의 호기심을 잘 표현해달라 하더라"고 덧붙였다.한편 트와이스는 9일 오후 6시 새 앨범 '왓 이즈 러브(What is Love?)'를 발표한다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡 '왓 이즈 러브(What is Love?)'를 비롯해 '스위트 토커(SWEET TALKER)' '데자뷰' '세이 예스(Say Yes)' 등 총 여섯 곡이 수록됐다.