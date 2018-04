[스포츠한국 윤소영 기자] 더보이즈 활이 수술 후 경과를 설명했다.더보이즈 소속사 크래커엔터테인먼트는 9일 멤버 활이 팬들에게 전하는 편지를 공개했다. 지난달 27일 경골근 기능부전으로 다리 수술을 받은 활은 재활치료를 병행하며 회복 과정에 있다.활은 "무사히 수술을 마쳤다. 수술이 끝난 뒤 휴식을 위해 본가에 내려와 부모님과 함께 지내고 있다"며 "이번 활동을 우리 더비 그리고 더보이즈 멤버들과 함께 하지 못해 너무나도 아쉬움이 크다"고 밝혔다.이어 "함께 하진 못하지만 생각과 마음은 항상 여러분과 함께"라며 "사실 몸이 미치도록 근질거려 죽겠다. 빠른 쾌유와 빠른 복귀를 할 수 있도록 열심히 노력할 테니 너무 걱정하지 말아달라"고 강조했다.한편 더보이즈(주학년, 영훈, 주연, 현재, 상연, 선우, 활, 큐, 케빈, 제이콥, 에릭, 뉴)는 지난 3일 신곡 '기디 업(Giddy Up)'을 발표했다.이하 더보이즈 활 편지 전문안녕하세요 THE BOYZ 활 입니다.우리 더비들 요즘 잘 지내고 있었나요~??저 활은 수술을 무사히 잘 마쳤습니다.사실 여러분께 더 일찍 제 안부와 근황을 알려드리고 싶었는데.. 그러지 못했어요.저는 수술이 끝난 후 휴식을 위해 본가에 내려와 부모님과 함께 지내고 있습니다.이번 활동을 우리 더비♥ 그리고 우리 THE BOYZ 멤버들과 함께 하지 못해 너무나도 아쉬움이 가득합니다.비활동 기간동안 컴백을 기대하며 누구보다 열심히 기다려준 우리 더비들에게 미안한 마음이 너무너무 커요.우리 더비들 정말 미안해요. 그리고 정말 너무 고마워요.SNS, 댓글 등을 통해 많은 위로와 응원을 해주신 덕분에 저의 마음이 크게 위로가 되었습니다:)이번 활동을 더보이즈 멤버, 그리고 우리 더비들과 함께 하진 못하지만 생각과 마음은 항상 여러분들과 함께라는거!사실 몸이 미치도록 근질거려 죽겠어요ㅋㅋ무대에 올라가 사랑하는 사람들과 함께 즐기고 싶어서.빠른 쾌유와 빠른 복귀를 할 수 있도록 열심히 노력할테니까 너무 걱정하지 마세요!!! 알겠죠??우리 멤버들에게 많은 응원 보내주시구요 Giddy Up 많이 사랑해주세요!!! 사랑합니다 더비♥