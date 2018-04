그룹 방탄소년단의 ‘FACE YOURSELF’가 닷새 연속 오리콘 정상에 올랐다.일본 오리콘 차트에 따르면 방탄소년단의 세 번째 정규 앨범 ‘FACE YOURSELF’는 발매 닷새 째인 8일 1만 1799 오리콘 포인트를 기록해 5일 연속 오리콘 데일리 앨범 차트 1위를 차지했다.특히, ‘FACE YOURSELF’는 영국(UK) ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’ 78위로 첫 진입한 것은 물론 ‘오피셜 앨범 다운로드 차트 톱 100’ 24위, ‘오피셜 앨범 스트리밍 차트 톱 100’ 80위를 기록했다. 또, 발매 직 후 전 세계 49개 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범 차트’ 1위에 오르며 일본 앨범으로도 글로벌한 인기를 보여주고 있다.방탄소년단의 세 번째 정규 앨범 ‘FACE YOURSELF’는 드라마 ‘시그널 장기 미해결 사건 수사반(シグナル 長期未解決事件?査班)’의 주제가 'Don't Leave Me'와 발라드곡 'Let Go'를 비롯해 ‘Best Of Me’, ‘Not Today’, ‘MIC Drop’의 일본어 버전 등 총 12곡이 수록돼 있다.한편, 방탄소년단은 4월 18일~21일 요코하마 아레나, 23일~24일 오사카성 홀에서 일본 공식 팬미팅 'BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.4 ~Happy Ever After~'를 열고 팬들을 만난다.