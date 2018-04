걸그룹 쥬얼리 출신 이지현의 근황이 눈길을 끈다.이지현(36)은 과거 자신의 SNS에 "이들 등원 후 살림 만사 제치고 토닥토닥 화장도 하고 여자 옷도 입고 수다 떨러 힐링하러 가는 행복한 시간^^ 육아는 퇴근이 없다"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 이지현은 차 안에서 셀카를 찍고 있다. 특히 그는 리즈시절과 똑같이 아름다운 미모로 시선을 끌었다.한편 8일 방송된 JTBC '투유프로젝트-슈가맨2'에서는 중독적인 멜로디와 전설의 E.T 춤으로 사랑받은 쥬얼리(서인영 박정아 하주연 김은정)가 소환돼 히트곡 'One More Time'을 열창했다.