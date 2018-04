[스포츠한국 이솔 기자] '슈가맨2' 쥬얼리 서인영이 자신을 둘러싼 논란에 대해 언급하며 눈시울을 붉혔다.8일 방송된 JTBC '투유프로젝트-슈가맨2'(이하 '슈가맨2')에서는 중독적인 멜로디와 전설의 E.T 춤으로 사랑받은 쥬얼리(서인영 박정아 하주연 김은정)가 소환돼 히트곡 'One More Time'을 열창했다.이날 무대를 마친 뒤 MC 유재석은 쥬얼리 멤버들에게 근황을 물었고, 박정아가 가장 먼저 "얼마 전에 일일드라마 100부작을 끝냈다. 뮤지컬도 끝내고 잠시 휴식을 취하고 있다"고 밝혔다.이어 김은정은 "'디바인 채널'에서 작사가로 활동 중이다. 디바인 채널은 강다니엘 씨 허벅지 쓸기 춤으로 유명한 '열어줘'라는 곡에도 참여했다"고 말했다. 하주연은 "패션에 관심이 많아서 가방 사업을 준비 중이다"라고 근황을 전했다.서인영은 "좀 여러 가지 일들이 있었잖아요?"라며 "온전히 저를 생각할 수 있는 시간을 가졌던 것 같다. 반성도 많이 했다"고 말했다.앞서 지난해 1월 서인영은 JTBC '님과 함께' 촬영 중 제작진과 마찰을 일으켰고, 이 과정에서 서인영이 욕을 하는 영상이 공개돼 논란에 휩싸였다. 논란 이후 서인영은 '님과 함께'에서 하차했으며 1여 년가량 방송 활동을 쉬었다.잠시 머뭇거리던 서인영은 "'죄송합니다' 한마디 해도 될까요? 모든 분에게 제가 그 말을 못해서"라며 눈물을 흘렸다. 이어 그는 "모든 분께 진심으로 죄송합니다"라며 고개를 숙였다.